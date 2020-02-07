Terörle mücadele operasyonları yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terörürle mücadele, bedelli askerlik ve İdlib'deki gözlem noktalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla ilgili yapılan açıklamanın satır başları şöyle;

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatlarında 174 terörist etkisiz hale getirilirken, 2019 yılında açılan üs bölgeleri kalıcı hale getirildi.

27 Aralık 2019 tarihinden bu yana yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda 47 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 77 sığınak, mağara ve depo imha edildi.

Son bir ayda 3 bin 500'den fazla yasadışı sınır geçişine müdahele edilirken, 16 bin düzensiz göçmen yakalandı. 41 düzensiz göçmenin ise geçişi engellendi.

Güvenlik güçlerine yapılan 500'den fazla taciz ve saldırıya misliyle karşılık verildi.

Suriye'nin kuzeyi

Terör örgütü 24 bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Bu saldırılara karşı 64 yol kontrol noktasında aralıksız denetim yapılıyor. Toplam 2 bin 606 mayın ve el yapımı patlayıcı temizlendi. Tespit edilen 149 kilometrelik bin 339 tünel kullanılamaz hale getirildi.

FETÖ ile mücadele

15 Temmuz 2016'dan bu yana 18 bin 841 personel ihraç edildi.

Bedelli askerlik

31 Aralık 2019'a kadar işlemlerini tamamlayan 49 bin 52 yükümlü 2020'de bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak.

İdlib'deki gözlem noktaları

12 gözlem noktasından 3'ü rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. Bu üç noktaya ikmal faaliyetleri ise kesintisiz devam ediyor. Buradaki birlikler olası saldırılara en sert şekilde karşılık vermeye hazır bekliyor. Gözlem noktalarındaki tüm faaliyetler en az 24 saat öncesinden muhataplar ile koordine edilerek gerekli bilgiler veriliyor. Gözlem noktalarının güvenliği için takviyeler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca, çatışmazlık bölgelerinde rejimin ele geçirdiği bölgelerden geri çekilmemesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verilen her görevi yapmaya hazır olduğu vurgulandı.