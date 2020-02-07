Haber Giriş: Kaynak: AA
Teröristlere yardım ettiği belirlenen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Siirt Jandarma Komutanlığı]
Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen şüpheli hava destekli operasyonla yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda elde edilen, bir kişinin terör örgütü PKK mensuplara yardım ve yataklık ettiği istihbaratı üzerine harekete geçildi.
Kurtalan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve insansız hava araçları desteğiyle operasyon düzenleyen jandarma özel hareket, komando ve polis özel harekat timleri, şüpheliyi yakaladı.
Evde yapılan aramada örgütsel fotoğraf ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör örgütü PKK Siirt pkk operasyonSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 12:43
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