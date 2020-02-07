Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ'nün gizli askeri yapılanması operasyonunda bir üsteğmen tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf askerden biri tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler üsteğmen E.B. ile astsubaylar S.G. ve Y.E. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan E.B, nöbetçi mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerden üsteğmen E.B. önceki gün Çankırı'da, jandarma astsubay S.G. Denizli'de ve Y.E. Muş'ta gözaltına alınmıştı.
Etiketler: fetö operasyon fetö yapılanmasıSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 14:10
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