Tutuklu sanık Selma C., koronavirüs tedbirleri kapsamında, bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi Müdürlüğü ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin devamlı meşgul olması nedeniyle bağlantı kurulamadığı için, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılamadı.

Sanık Selma C.'nin avukatının geldiği duruşmada mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyeti ile ilgili raporun Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden geldiğini ve cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanığın avukatı ise raporu inceleme fırsatının olmadığını, rapora karşı beyanlarını bildirmek için süre istediğini belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Selma C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.



