Uşak Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında toplandığı açıkladı.

Açıklamada, anaokulu ve anasınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerinin de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul öncesi kurumları, anaokulu ile anasınıfları ve uygulama sınıflarının 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vermelerine, yüz yüze eğitimin ara verildiği bu kurumlarda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kentteki otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti vermelerine, dışarıya paket yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildiği açıklandı.

Cuma namazı istisnası

Cuma namazı kılmak isteyen 20 yaş altı gençler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara ilişkin de kararların alındığının ifade edildiği açıklamada, "Cuma namazı kılmak isteyenler için 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin cuma namazının bitimine kadar uzatılmasına, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ve genel kurullarının 01 Mart 2021'e kadar ertelendiği kaydedildi.