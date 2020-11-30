İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eşrefpaşa semtinde aynı gece 2 otomobil ile 1 kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçerek T.P. ve A.A'yı ikametlerinde yakaladı.

Şüphelilerin önce park halindeki 35 APU 246 plakalı otomobili çaldığı, aracın aküsünün bitmesi üzerine tamir etmeye çalıştıkları ancak başarısız olunca bir başka sokaktaki kamyoneti çaldıkları belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Macera olsun diye yaptık, pişmanız"

Kamyonetin bir süre sonra yakıtının bitmesi üzerine, zanlıların bu kez park halindeki 45 HC 2091 plakalı otomobili çaldıkları ortaya çıktı.

Üçüncü araçla da gezmeye çıkan zanlılar, bu aracın da yakıtı bitince akaryakıt istasyonuna gitti. Ancak yakıtı doldurulunca araç çalışmadı, zanlılar bu kez de aracı bir süre itti.

Emniyetteki ifadelerinde arkadaş olduklarını söyleyen şüphelilerin, araçları gezmek için çaldıklarını söylediği ve "Macera olsun diye yaptık, pişmanız" dedikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.