Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkasının kimlik numarasıyla COVID-19 testi yaptırmaya çalıştı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de başkasına ait T.C. kimlik numarasıyla COVID-19 testi yaptırmaya çalışan kişi, sonucun pozitif çıkması üzerine KYK yurdunda karantinaya alındı.
Edirne'de E.V.'nin Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde başkasına ait T.C. kimlik numarasıyla kayıt açtırdığı tespit edildi.
Hastanede yapılan COVID-19 PCR testi pozitif çıkan E.V, karantinaya alınması için filyasyon ekiplerince KYK yurduna götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs
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