Milli Birlik Polis Karakolu'na giden S.C., Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine girerek senet ve kira sözleşmeleri çaldığını, 2 banka ATM'sine de taşla zarar verdiğini söyledi.

Bunu üzerine polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen şüphelinin hırsızlık yaptığını söylediği iş yeri sahibiyle iletişime geçti, zarar verdiği ATM'lerde inceleme yaptı.

İş yeri sahibi şikayetçi olmadı

Ekipler, itirafların doğru olduğunu tespit etti. Karakola gelen iş yeri sahibi, çalınan evrakların kendisine ait olduğunu söyledi ancak şüpheliden davacı ve şikayetçi olmadı.

ATM'lerdeki zararla ilgili bankalarla ilgili görüşmelerin ardından S.C. hakkında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Zanlı, savcılık talimatıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığını yönündeki doktor raporunun ardından adliyeye sevk edilecek.