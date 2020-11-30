Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrolünde iki araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke bulundu.
Gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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