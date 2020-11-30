İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, örgüte para, silah ve malzeme temin ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.



Diyarbakır, İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 kişi yakalandı, kalaşnikof ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin, bazı müteahhitlerden belediyelerin ihalelerini almaları karşılığında sözde vergi adı altında para toplayarak PKK'ya finans sağladıkları, saldırılarda kullanılmak üzere batı illerine silah sevk etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

Operasyon sırasında kadın şüphelinin silahını eteğine gizlemeye çalıştığı ancak jandarmanın dikkati sayesinde yakalandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlıların işlemleri sürüyor.