İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'deki bir benzin istasyonuna sahte para verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Benzin istasyonuna gelen araçta bir kişinin sahte 100 lira vererek kaçtığı bilgisi üzerine yapılan kamera incelemesinde, aracın plakasının çalıntı olduğu tespit edildi.

25 ayrı kamera görüntüsü takip ederek şüpheli aracın Ümraniye'de olduğunu tespit eden ekipler, baskında araçta bulunan S.Y, Ö.E, G.K. ve R.N.T. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 200 lira sahte para ele geçirildi.

Aramada metamfetamin maddelerine de el konuldu

Sahte parayı B.D isimli bir kişiden aldığını söyleyen şüpheli ile bu kişi arasında Sultanbeyli'deki bir alışveriş merkezinde buluşma ayarlandı.

Bu görüşme sırasında B.D. ile yanındaki Y.İ. ve A.S. isimli şahıslar da bir araçta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada sahte 14 bin lira bulunurken A.S. isimli şahsın üzerinden de 4 parça halinde 1,7 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Sahte 50 bin lira ele geçirildi

Polis ekipleri, şüpheli B.D.'nin sahte paranın bir kısmını aldığını söylediği T.K. ile sahte paraları piyasaya sürdüğü tespit edilen M.D.'yi de Fatih'te gözaltına aldı.

Yapılan aramada, T.K.'nın üzerinden sahte 300 lira, M.D.'den de 50 bin lira sahte para ele geçirildi. Bu şüphelilerin sahte para temini için görüştükleri U.T. isimli şüpheli de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı.