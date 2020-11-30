Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan vincin operatörü ağır yaralandı
Konya'da şarampole yuvarlanan vincin operatörü hastaneye kaldırıldı.
Konya'da Yunus Emre Kırmızı idaresindeki vinç, Konya-Adana kara yolunun 7. kilometresinde şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 60 metre sürüklenen vincin operatörü ağır yararlandı.
Kırmızı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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