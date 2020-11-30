Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlamalara rağmen yolda halay çeken 5 kişiye ceza
[Fotoğraf: DHA]
Gümüşhane’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip yolda halay çeken 5 kişiye, toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.
Gümüşhane'de Özcan Mahallesi Kale Deresi mevkisinde önceki gece yolda duran otomobilden inen 5 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden grup, bir süre halay çekip bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimlikleri saptanan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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