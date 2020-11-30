Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lice'de PKK'nın uyuşturucu kaynaklarına darbe
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice kırsalında 448 kilo uyuşturucu ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 448 kilo esrar, 2 piyade tüfeği ve 14 tüp yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Yıldırım Operasyonları
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