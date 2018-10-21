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Adana'da 3 çocuk evde ölü bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki tek katlı bir evde 3 çocuğun cesedi bulundu, yaralı anne hastaneye kaldırıldı.

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Adanada 3 çocuk evde ölü bulundu

Selma C.'nin Adana Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evine giden yakını, evde Sema Nur, Mahmut ve Emin'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Evde yaralı halde bulunan anne Selma C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Acı haberi alan ailenin yakınları da olay yerine gitti.

Jandarma ekipleri ve savcının evdeki incelemesinin ardından bıçakla öldürüldüğü belirlenen üç kardeşin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarmanın, cinnet getiren kadının çocuklarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: çocuk, Adana
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