Bakan Kurum: Hiçbir zaman askeri arazileri rant olarak görmedik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığının yer aldığı 183 dönümlük kışlada yapılan 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda, şehrin her noktasında yeşil alan miktarını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'da devam eden çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alanın yüzde 10 artacağını dile getiren Kurum, Esenler'in yeşil alan eksikliğinin hissedildiği ilçelerden biri olduğunu ifade etti.

Kurum, 182 bin metrekare alanda kurulacak 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin hazırlıklarını yerinde incelediklerini belirterek, "Burayı da en kısa zamanda Esenler'e ve İstanbul'a kazandırıyor olacağız. İçinde her türlü faaliyetlerin yapılabildiği sosyal donatı alanlarının olduğu, millet kıraathanelerinin olduğu, yaşlıların, çocukların, gençlerin iç içe beraber zaman geçirebilecekleri bir alan oluyor. Bu noktada Esenler Belediyemiz gerçekten güzel bir projeye burada bizimle beraber eşlik ediyor. İnşallah bunu da en kısa zamanda yapıp, İstanbul'umuza, Esenler'e kazandıracağız" diye konuştu.

"Ata sporlarının ve diğer sporların yapılabileceği alanlar olacak"

Bakan Kurum, sosyal anlamda böyle çalışmalara ihtiyaç olduğunu ve çalışmaların sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada ata sporları ve diğer sporları yapabilecekleri alanlar olacak. İnsanlar hem oturdukları mekanın yanında vakit geçirebilecekler hem sporlarını yapabilecekler ve doğayla iç içe zaman geçirebilecekler. 15 Temmuz Millet Bahçesi, askeri alandan bize geçen bir arazi ve hiçbir zaman da askeri arazileri biz rant olarak görmedik. Halbuki şehrin en önemli noktasında, en merkezi lokasyonunda olan yerlerdir. Ama burası milletin kullanımına açılmak üzere ki ismi de millet bahçesidir, bu projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunları da inşallah kısa zamanda hepsini teker teker açıyor olacağız. Bugün İstanbul'daki millet bahçelerimizi yerinde inceliyoruz. Buradan Başakşehir'i inceleyeceğiz orası da bitme aşamasına geldi. Esenler, Başakşehir, Üsküdar, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alan, Pendik ve yine Başakşehir'de iki bölge, Hoşdere bunların hepsini en kısa zamanda İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız."

Bakan Kurum, çalışmaları devam eden tesislerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yıl sonunda açılacağını kaydetti.

"Millet Bahçesi, gül-meyve bahçelerinin olduğu özgün bir alan olacak"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin şehrin içinde, Esenler halkının yürüyerek gidebileceği bir yerde olduğunu, bahçeye vatandaşların güvenli ve keyifli piknik yapabilmesi için barbeküler, çocuklar için oyun parkurları yerleştirildiğini söyledi.

Bahçede bisiklet ve koşu yolları olacağını, alana spor aletleri konularak günün her saatinde spor imkanı sunulacağını dile getiren Göksu, şunları anlattı:

"Son hazırlıkları bittikten sonra İstanbul'un en büyük parklarından biri olacak. Özellikle civardaki nüfus yoğunluğuna baktığımızda, insanların nefes alabileceği, gelip oturabileceği, okuyup yazabileceği, millet kütüphaneleri ve kıraathanelerinin, spor alanlarının, gül-meyve bahçelerinin olduğu özgün bir alan olacak. Bu çalışmalar tamamlandığı zamanda Sayın Bakanımızın arzu ettiği bir tarihte açılışımızı gerçekleştireceğiz."

Bakan Kurum ayrıca Kayaşehir Millet Parkı ve Başakşehir Millet Bahçesi kuzey yakası alanında yürüyerek incelemeler yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Murat Kurum ayrıca parkta fidan dikerek bisiklete bindi.

Kuzey Yakası Projesi adı verilen 280 dönüm yeşil alana sahip Başakşehir Millet Bahçesi'nde, üzerinde 5 bin 300 ağaç ve 46 tür bitkiden oluşan koku bahçesi, biyolojik gölet, çocuk parkları, oturma alanları, bisiklet parkuru ve yürüme alanları var.

Kaynak: AA