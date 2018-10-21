Van'da dezavantajlı gençlere belediye desteği

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla geçen yıl kurulan ve ilk yılında 220'in üzerinde öğrencinin tıp, hukuk, mühendislik, diş hekimliği gibi çeşitli fakültelere yerleşmelerine katkı sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi, bu yıl da yaklaşık bin öğrenciyi üniversite sınavına hazırlıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle hizmete sunulan 12 derslikli Sürekli Eğitim Merkezinde, alanında uzman öğretmenlerden eğitim alan öğrencilere, etüt salonu ve birebir test çözme birimi ile özel eğitim kurumlarını aratmayan imkanlar sunuluyor.

Merkezde ihtiyaç duyulan yardımcı kitap, deneme sınavı ve deneme testleri gibi kaynak ihtiyaçlarını da karşılayan Belediye, özel eğitim kurumlarında olan bütün imkanları öğrencilerin hizmetine sunarak, ekonomik açıdan dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırıyor.

"220 öğrenciyi üniversiteli yaptık"

Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Hayati Beyde, merkezin geçen yıl Vali Zorluoğlu'nun talimatı ve projelendirmesiyle gençlerin hizmetine açıldığını söyledi.

Yeni bir kurum olmalarına rağmen 864 gencin merkeze kayıt yaptırdığını belirten Beyde, "Eğitimde yeni dönem" sloganıyla çıktıkları yolda kısa zamanda büyük başarı elde ettiklerini ve 220'yi aşkın öğrencinin üniversiteli olmasını sağladıklarını aktardı.

Gençlerin gelecekleriyle ilgili kurdukları hayalleri gerçekleştirmelerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Beyde, şöyle konuştu:

"Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyoruz. Elimizden geldiği kadar eğitim ortamımızı genişletmeye çalıştık. 4 kur halinde öğrenci alımı yaptık. Şu anda 960'tan fazla öğrencimiz var ve 52 öğretmenle öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Geçen yıl valimizin direktifleriyle öğrencilere deneme sınavları yaptık. Bu yıl da hızlı ilerliyoruz. Öğrencilere kaynaklarını temin edeceğiz ve hedefimiz yüzde 70 başarı elde etmek. Bu anlamda bize çok büyük destek veren Valimize teşekkür ederiz."

"Velilerin tebessümü yorgunluğumuzu gideriyor"

Beyde, gençlere yardımcı olmanın, ihtiyaçlarını karşılamanın ve onları geleceğe hazırlamanın çok anlamlı bir hizmet olduğunu kaydederek, bunu öğrencilerin konuşmalarından, velilerin yüzündeki tebessümden, gösterilen özveriden anlamanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl elde ettikleri başarının tüm kesimlerin dikkatini çektiğini, bu nedenle kayıt döneminde yoğunluk yaşadıklarını anlatan Beyde, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin mezun olmaları kayıt için yeterli. Kontenjan sayısına göre alım yapıyoruz. Gelen öğrencilerin yüzde 95'ini kabul ettik. Kabul edemediğimiz öğrenciler de çok talep olmasından dolayı alınamadı. Sürekli ilgi artıyor. Veliler ve öğrenciler bu hizmetten çok memnun. Geçen yıl bir velimiz, çocuğunun okulu kazanacağından umutlu değildi. Temel alsın, zamanını değerlendirsin diye müracaat etmişti. Çocuğu 4 yıllık lisans programını kazanınca buraya çiçekle gelerek bize teşekkür etti. Bizim için en gurur verici şey öğrencilerin hayal ettikleri üniversite ve bölüme yerleşmesi. Bunu görünce bütün sıkıntılarımız bitmiş oluyor. Velilerin çok güzel geri dönüşleri oluyor.

"Özel eğitim kurumlarını aratmıyor"

Beyde, Sürekli Eğitim Merkezinde özel eğitim kurumlarını aratmayan hizmetin verildiğini belirterek, önceki yıllarda özel kurslara gidip de şu anda Belediye kurslarına katılan öğrencilerin de bunu dile getirdiğini anlattı.

Eğitimde yeni dönem misyonuyla çalıştıklarını aktaran Beyde, "Burası reklama yönelik değil, halka hizmete yönelik bir kurum. Geçen yıl tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk, diş hekimliği bölümlerini kazanan öğrencilerimiz var. Başarılı kadromuzla, bu güzel ortamda, sıcak iklimde hizmet veriyoruz. Dolayısıyla biz başarının bu yıl birkaç katına çıkmasını bekliyoruz. Öğrencilerimizden gördüğümüz de bunu bize inandırıyor. Valimizin farkı fark ettireceğini bütün memleketimiz görecek" değerlendirmesini yaptı.

"Başarılı öğretmenlerle sınava hazırlanıyoruz"

Öğrencilerden Seyit Ahmet Eraslan, Belediyenin kendileri için oluşturduğu güzel bir ortamda üniversite sınavına hazırlandıklarını söyledi.

"Buradaki öğretmenlerimizin hepsi birbirinden kaliteli. Her biri farklı eğitim kurumlarında uzun seneler görevini yapan kişiler. Onlardan alabileceğimiz, birikimlerinden yararlanabileceğimiz çok nokta var. Özel eğitim kurumlarıyla burası arasında çok büyük bir fark yok. Tüm öğrenciler başarılı olmak için ter döküyor. Öğretmenlerimiz bizimle yakından ilgileniyorlar. Bize bu imkanları sağlayanlara teşekkür ederim. Hukuk fakültesine yerleşmek istiyorum. Buradaki her gencin hedefi yüksek. Amacımız toplumumuza faydalı bireyler olabilmek."

Kaynak: AA