Bakan Ersoy: Ekonomide yeni kutuplar yaratmak istekli çalışmak ile mümkün

Antalya'nın ev sahipliğinde 32 ülkeden 67 kentin temsil edildiği 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu, kent merkezindeki bir otelde başladı.

Forumun açılış programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salonda çok pozitif ve çok güzel bir enerji gördüğünü belirtti. Foruma katılanların içten bir aile olmayı başardıklarını, kendisinin de bu tablodan etkilendiğini dile getiren Ersoy, sadece birkaç şeyle tablonun taçlandırılabileceğini ve daha da geliştirilebileceğini kaydetti.

Bakan Ersoy, İpek Yolu'nun hem ticarete hem sosyokültürel yapıya hem de turizme tartışmasız katkısı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, merkezi hükümetler ve bölgesel yönetimler olarak çok önemli görevler üstleniyoruz. Buradaki en büyük görev de bölgesel yönetimlere düşüyor. Çünkü bölgesel yönetimler ne kadar istekli ne kadar içten, ne kadar niyetli olurlarsa merkezi yönetimleri de ikna etmeleri ve yönlendirmeleri de o kadar kolay oluyor. Bu kadar fırsatların, bu kadar çok ticari alternatiflerin olduğu bir dünyada küresel bir ekonomide sizlerin iş birliği bizleri, merkezi yönetimdeki arkadaşları yönlendirecek. O açıdan sizlere çok büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Özellikle küresel ekonomide, bugüne kadar tek kutuplu küreselleşmiş olan ekonomide, yeni kutuplar yaratmak sizler gibi organizasyonların istekli ve arzulu çalışması ile mümkün oluyor."

Ortak müze önerisi

Bugünkü forumun da bu açıdan çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, foruma katılanlara da kendi kentlerinde ortak proje yapmaları konusunda öneride bulundu. Ersoy, burada oluşturulan pozitif ve olumlu aile havasını kendi kentlerine yaymalarını tavsiye ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mesela bütün üye şehirlerin sosyo-kültürel ve etnik özelliklerini kapsayan ortak müzeler açabilirsiniz, kendi şehirlerinize. Üye şehirler de oralara kendi bölümlerine katkıda bulunabilirler. O zaman üye ülkelerin halklarını da bir şekilde kaynaştırmış olursunuz. Üye ülkelere ziyaret eden turistlere de bütün İpek Yolu zincirini tanımış olur."

Bir kenti gezen turistin o müzede üye ülkeleri de tanımış olacağını ifade eden Ersoy, bu çalışmanın turizmi daha da canlandıracağını vurguladı.

Bakan Ersoy, forumun çok verimli geçmesini temenni etti.

"Hizmet sunmanın ne olduğunu öğrendik"

Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Young Hoon Kwaak da, forum hakkında bilgi verdi. Forumun 12 yılda Avrasya kıtasında İpek Yolu kapsamındaki ülkeler arasında önemli iş birliği sağladığını ifade eden Kwaak, "12 yılda glokalizasyon diye bir şey öğrendik. Çok yeni bir kavram bu. Bu kavramla artık bölünmüş değiliz. Kavga etmiyoruz. Artık lokalizasyon ve glokalizasyon arasında bir kavga yok. Yerel farklılıklarımızı barındırmayı öğrendik artık. Hizmet sunmanın ne olduğunu anlamaya başladık. Yukarıdan aşağı yönetme değil, hizmet etme anlayışını benimsedik. Eski cahilliğimizi bilgeliğe dönüştürdük. Yukarıdan aşağı bir yönetim anlayışı içinde değiliz" diye konuştu.

"BM sisteminin ihtiyaca cevap vermediği açıktır"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Antalya'nın hem turizmi hem de ticaretiyle dünya barışına katkı yaptığını belirtti. Kentte Avrupalı, Rus, Kazak, İsrailli, İranlı, Katarlı, Cezayirli gibi pek çok milletten insanları ağırladığını anlatan Türel, "Turizmle ortak kültürümüzü keşfetmeliyiz, dostluğumuzu güçlendirmeliyiz. Ticaretle ekonomik gelişmemizi hızlandırmalıyız. Kültürel iş birliğiyle gençlerimiz ortak geleceğe birlikte yürümelidir" ifadelerini kullandı.

Menderes Türel, Antalya olarak İpek Yolu iş birliğinin gelişmesine, mümkün olan her katkıyı yapmaya kararlı olduklarını belirterek, İpek Yolu'nun ortak tarihi benimsediğini, bundan sonra ise ortak geleceği benimseyeceğini kaydetti.

Sanayi devriminden sonra dünya tarihini Avrupa'nın yazdığını ve 20. yüzyıl tarihine ABD'nin damga vurduğunu dile getiren Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde ise Avrupa'nın ışığı zayıflamakta, ABD ticaret kısıtlamalarıyla dünya liderliğini kaybetmektedir. Oysa iklim değişikliği, göçler ve mülteci akımları, küresel finans piyasasının istikrarı, siber güvenlik gibi yeni teknolojik gelişmeler nedeniyle yeni bir küresel iş birliği sisteminin kurulması gereklidir. Mevcut Birleşmiş Milletler sisteminin ihtiyaca cevap vermediği açıktır. Adil bir küresel iş birliği sistemi için İpek Yolu dayanışması gibi yeni inisiyatiflere ve daha güçlü bir Avrasya dayanışmasına duyulan ihtiyaç her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir. İşte İpek Yolu Belediyeler Birliği, Dünya Vatandaşları Örgütü çalışmaları hem şehirlerimizin geleceği hem dünyanın geleceği açısından çok önemli bir görevi yerine getirmektedir."

Türel, kendilerinin de bu çerçevede bir taraftan hükümetler arası iş birliğini destekleyeceklerini, diğer taraftan da şehirler arasındaki iş birliğini geliştireceklerini kaydetti.

Forumda 6 E olarak isimlendirilen ekonomi, eğitim, çevre, ahlak, mühendislik ve eğlence konularının ele alınacağını söyleyen Türel, ülkeler arası diplomasiyi de tamamlayıcı bir unsur olarak önemsediklerini belirtti.

Açılış programına Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katıldığı forum, 23 Ekim Salı gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA