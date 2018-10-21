İstanbul Barosu başkanını seçti

Haliç Kongre Merkezi'ndeki İstanbul Barosunun Olağan Genel Kurulu ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Baro'ya kayıtlı 41 bin 462 avukattan 26 bin 294 kişi, 105 sandıkta oyunu kullandı.

İstanbul Barosu başkanlığına yeniden Avukat Mehmet Durakoğlu seçildi

İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlar, 9 adayın yarıştığı seçimde, İstanbul Barosu başkanlığına yeniden Avukat Mehmet Durakoğlu seçildi.

Durakoğlu'nun başkanlığını yapacağı İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Saime Nazan Moroğlu, Muazzez Yılmaz, Cengiz Yaka, Ali Gürbüz, Selahattin Meriç, Sinan Naipoğlu, Burcu Aslan, Ayça Özok Ener, Mehmet Emre Elçi, Yasemin Babayiğit."

Seçimde, 8 bin 77 oy alan Durakoğlu birinci olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 6 Bin 856 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu adayı Mustafa Gökhan Ahi 2 Bin 488 oy ile üçüncü, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat 2 Bin 407 oy ile dördüncü, bağımsız aday Fikret İlkiz 2 Bin 238 oy ile beşinci, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Eren Keskin bin 645 oy ile altıncı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz bin 203 oy ile yedinci, Avukat Hareketi grubu adayı Başar Yaltı 965 oy ile sekizinci, Ortak Hedef Platformu grubu adayı Cem Kaya Karatün 399 oy ile dokuzuncu oldu.

Seçimde kendisine ait pusulası bulunmayan ve sonradan herhangi bir adayın pusulasına isim yazılarak oy kullanılabileceği bildirilen bağımsız aday Çiğdem Koç ise 16 oy aldı.

Haliç Kongre merkezinde kurulan 105 sanıkta, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar sandık başlarında bekledi. Oy kullanmak isteyen avukatlar, görevlilerden mühürlü zarf aldıktan sonra paravanın arkasına geçiyor. Avukatlar, paravanlardaki, adayların kendilerinin hazırladığı A4 kağıdı boyutunda pusula yerine geçen kağıdı seçip zarfın içine koydu. Katlayıp, görevlilerin önündeki şeffaf sandıklara oylarını atan avukatlar, isim listesini de imzaladı.

Adayların isimlerinin bulunduğu broşürler, görevli kişilerce seçim yapılan alanın çevresinde sıkça dağıtılırken, başkan adayları avukatların giriş yaptığı kapının önünde gelenleri karşıladı.

Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.

İzmir Barosu'nda başkanlık seçimi

İzmir Barosu başkanlık seçiminde 09.00'da başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Avukatların Kültürpark'taki 4 numaralı holde oy kullandığı başkanlık seçimlerinde 5 aday yarıştı.

İki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile Atalay Aksay, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Ömer Fatih Şimdi, İzmir'in yeni baro başkanı olmak için mücadele etti.

9 bin avukatın oy verme işleminin 17.00'da sona erdi., resmi olmayan sonuçların 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA