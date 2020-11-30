Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 22 kişiye para cezası kesildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.
Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda çalışma yaptı.
Uygulamalarda, 9 kişiye maske takma kuralını ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 1 kişiyi karantina kuralını ihlal etmekten ve 12 kişiye ise sokağa çıkma kuralını ihlal etmekten ceza uygulandı.
Sıradaki Haber
Denizli'de bir haftada 98 trafik kazası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz