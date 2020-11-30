Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda çalışma yaptı.

Uygulamalarda, 9 kişiye maske takma kuralını ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 1 kişiyi karantina kuralını ihlal etmekten ve 12 kişiye ise sokağa çıkma kuralını ihlal etmekten ceza uygulandı.