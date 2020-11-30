Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de bir haftada 98 trafik kazası
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de son bir hafta içerisinde 44'ü yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 98 trafik kazası yaşandı.
Denizli’de 23-29 Kasım tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 24 bin 2 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 4 bin 340'ı hakkında işlem yapıldı.
Kent genelinde son bir haftada toplamda 98 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarından 44’ü yaralanmalı, 54’ü ise maddi hasarlı kazaydı.
Ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.
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