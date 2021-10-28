Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzlukçu'daki depremde olumsuzluk tespit edilmedi
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Konya Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzlukçu'da saat 00.38'de meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bilgisi verildi. Taramaların sürdüğü anlatılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Tuzlukçu ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yunak ve Tuzlukçu kaymakamlarımız bizzat ekiplerimizin başında, deprem bölgesi yerleşim birimlerinin bütününde taramayı yaptılar ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tekrar geçmiş olsun."
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