Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Vakfı Tesisleri'nde eğitim seminerine katılan zabit katibi 32 yaşındaki Muhammet Saltuk Kalem, epilepsi krizi sonucu balkondan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalem'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kalem'in cesedi ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

138 saat enkaz altında kalmıştı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde bulunan Zümrüt Apartmanı, yapım hatası nedeniyle 2 Şubat 2004'te, Kurban Bayramı akşamı büyük bir gürültüyle çökmüştü. Bayram sevincini yarıda bırakan olayda, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, günlerce süren çalışmalarla enkaz altındakileri çıkarmaya çalıştı.

Yaşanan faciada birçok kişi çocuğunu, eşini, anne ve babasını kaybederken, çökme anından 138 saat sonra kurtarılan Muhammet Kalem ile 157 saat sonra çıkarılan Yasemin Yaprakçı, "Zümrüt'ün mucizeleri" olarak hafızalara kazındı.

Faciada hayatını kaybedenler anısına anıt veya yeşil alan yapılması önerilen binanın bulunduğu alana, 2015 yılında 10 katlı, içinde stüdyo dairelerin bulunduğu yeni bir bina yapıldı.

Hisseleri bulunan mağdur ailelerden kimisi acı günleri tekrar hatırlamamak için dairesini kiraya verirken kimisi de sattı. Yeni hayatların kurulduğu dairelerden hiçbirinde o faciayı yaşayan aileler kalmıyor.