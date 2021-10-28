Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 08:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobil yük treninin vagonuna çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kadınhanı ilçesine bağlı Hacımehmetli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Hacımehmetli Mahallesine M.T.Ö. idaresindeki otomobil, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken Ilgın’dan Konya yönüne giden yük treninin ikinci vagonuna çarptı.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya Tren Kazası
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