Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğlu, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Ercan Öter, çok anlamlı bulduğu projenin dağıtım törenine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Üreticilerimizin de bu destek fırsatını çok iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Emeği ve katkısı olan geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de sanayi ve turizm şehri olarak bilinen İzmir'in önemli bir tarım merkezi olduğunu belirtti.

"Tüm ülkede 651 üreticiye verilen bu desteğin neredeyse yarısını ilimiz aldı"

Bitkisel ve hayvansal üretimde İzmir'in lider olduğunu ve 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan yetiştirildiğini aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak bizler de tarımın her alanında gerçekleştirdiğimiz proje ve desteklerle üreticilerimizin her zaman yanlarındayız. 300 hayvancılık işletmesine katkı sağlayacak bu programda aynı zamanda sürü kalitesini de artırmayı hedefliyoruz. Damızlık kalitesi yüksek olan bu hayvanların sürülere dahil olmasıyla birlikte İzmir'de küçükbaş hayvancılığa önemli bir katkı sağlıyoruz. Yüzde 85'inin Bakanlığımız hibesiyle karşılandığı 4 bin 800 damızlık hayvan bugün itibariyle sahiplerine ulaşmaya başladı. 300 üreticimizin her birine 15 dişi, 1 erkek olmak üzere 16'şar hayvan dağıtıyoruz. Tüm ülkede 651 üreticiye verilen bu desteğin neredeyse yarısını ilimiz aldı. Hibe programından faydalanan tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Program kura çekimi ve küçükbaş hayvanların teslimiyle sona erdi.