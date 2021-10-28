Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 01:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: İHA]
Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri ile Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde sağanak, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Adana çevrelerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Kilis, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Malatya çevreleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Yağışların, Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
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