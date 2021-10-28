Mehmet Baki Torba'nın kullandığıotomobil, Gökçay mevkisinde ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.