Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Baki Torba'nın kullandığıotomobil, Gökçay mevkisinde ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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