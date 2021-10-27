Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'ten PKK'ya sahte pasaport temin eden şebekeye operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MİT ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden 9 kişinin yakalanması için Diyarbakır ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, PKK/KCK mensuplarını sahte pasaport ve kimlik çıkartarak yurtdışına kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik Diyarbakır ve İstanbul'da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslere yapılan baskında çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. PKK/KCK Terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmak üzere kurulan organizasyon çökertildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: MİT PKK/YPG Terörle Mücadele
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