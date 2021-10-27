Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, PKK/KCK mensuplarını sahte pasaport ve kimlik çıkartarak yurtdışına kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik Diyarbakır ve İstanbul'da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan baskında çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. PKK/KCK Terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmak üzere kurulan organizasyon çökertildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.