Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 87 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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