Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen kamyonetteki 15 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi. Kazada kamyonetin kasasında bulunan 15 koyun telef oldu.
İsa Arıcı yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Germiyan Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün babası Veli Arıcı, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
80 koyundan 15'i telef oldu
Kamyonetteki 80 koyundan 15'i telef oldu. Diğer koyunlar ise başka bir kamyonete yüklendi.
Etiketler: Hayvancılık Koyun Trafik Kazası
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