Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 08:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yüksekova-Şemdinli yolunda dün akşam saatlerinde askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit olan askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Hakkari Şehit Trafik Kazası
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