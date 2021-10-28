Yüksekova-Şemdinli yolunda dün akşam saatlerinde askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit olan askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.