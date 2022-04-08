Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Zaman zaman patlamalar da yaşandı.

İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.