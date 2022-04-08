Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 01.09'da meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ceyhan (Adana)
Tarih-Saat : 08.04.2022, 01:09:28 TSİ
Enlem : 37.0891 N
Boylam : 36.0766 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/kCz7GxlDIf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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