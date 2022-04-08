Adnan Menderes Mahallesi Kazantepe mevkiinde Ö.K’ye ait çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Abdulkadir Asvad traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.

Yokuş aşağı inen traktör, virajda bilinmeyen bir sebeple devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yabancı uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi

Ekipler, traktör altında kalan ve yaşamını yitiren Abdülkadir Asvad ile ağır yaralanan Vidad Muhaymid'i bulundukları yerden çıkardı.

Muhaymid sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asvad ve Muhaymid'in cenazeleri Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.