Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 23:46
- 23:23
- 23:08
- 23:47
- 23:47
Sıradaki Haber
Kocaeli'nde sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz