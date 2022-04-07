Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 22:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'nde sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.
Kocaeli’nde akşam saatlerinde bastıran sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini de su bastı.
[Fotoğraf: İHA]
Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Yağışın gece saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış
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