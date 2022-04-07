Kocaeli’nde akşam saatlerinde bastıran sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini de su bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Yağışın gece saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.