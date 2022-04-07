Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçede Serbest Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan minibüste yapılan aramada, bagajdaki çuvalın içine gizlenmiş 8 pakette, 4 kilo 33 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.