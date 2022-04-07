Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan işçi servisi refüjde asılı kaldı: 3 yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi, çarptığı refüjde asılı kaldı. Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden S.Y. idaresindeki işçi servisi, Karaçam mevkisinde beton refüje çarptı. Refüjde asılı kalan minibüsteki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, Karayolları, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, Geyve ve Adapazarı'ndaki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafiğin yaklaşık bir saat kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Ulaşım
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