Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü durağa çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü durağa çarptı. Kaza esnasında durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
D-100 karayolu yan yolda Bakırköy'den Topkapı yönüne ilerleyen İETT otobüsü, Tınaztepe durağına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, durak ve otobüste hasar oluştu.
Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: İETT Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:40
- 19:37
- 19:18
- 19:11
- 19:08
Sıradaki Haber
Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz