Erenköy Mahallesi'nde eski eşi M.D.F. ile 10 gün önce evlendiği E.F'yi maket bıçağıyla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Eski eşi ve evlendiği kişiyi bıçaklamıştı

Saldırgan A.A, eski eşi M.D.F. ve onun 10 gün önce evlendiği E.F'nin Erenköy Mahallesi'ndeki evine gitmişti. A.A, 2 çocuğunu evden çıkardıktan sonra maket bıçağıyla saldırdığı çifti sırt ve boyunlarından yaralamıştı.