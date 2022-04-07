Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can sallarındaki 25 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler daha sonra karaya çıkarılarak işlemlere başlandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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