Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.
TCSG-28 komutanlığı ekipleri, botta farklı uyruklara mensup 35 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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