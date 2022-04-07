Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Katrancı Mahallesi ile Çallı mevki arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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