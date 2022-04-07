Katrancı Mahallesi ile Çallı mevki arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.