Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Ali Şermet'in kullandığı 63 L 3409 plakalı traktör, Bostancılar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada Ali Şermet ile beraberindeki oğlu Kadir Şermet yaralandı.
Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Şermet kurtarılamadı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:34
- 17:38
- 17:40
- 17:05
- 17:10
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz