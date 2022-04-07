Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ve Gülnar ilçelerinde, 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 500 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde kaçak sigara satışına karşı çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 500 doldurulmuş makaron, 950 boş makaron, 3 kilo 380 gram kıyılmış tütün ve 2 makaron doldurma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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