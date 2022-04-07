İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde kaçak sigara satışına karşı çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 500 doldurulmuş makaron, 950 boş makaron, 3 kilo 380 gram kıyılmış tütün ve 2 makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.