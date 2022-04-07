Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta, 7 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda merminin ele geçirildiği otomobilde gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri plakası belirtilmeyen otomobili, Ankara-Uşak kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 71 mermi, 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobildeki 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak
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