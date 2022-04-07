İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, meclis toplantısında, Hasanağa köyü yakınlarındaki şantiyede asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılmasıyla, ziftin tarım arazilerine aktığını hatırlattı.

Ziftin doğaya ve tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Geçmiş, firmanın ÇED raporu almadan, kendi başına çalışmalar yaptığını savundu.

"Bu bir kötü örnek olsun"

Yeşil arazilerin simsiyah olduğunu belirten Geçmiş, şunları kaydetti:

"Bu olay Edirne'deki birinci sınıf tarım arazisinin heba olmasına neden olmuştur. Buradan İl Genel Meclisi olarak sesleniyoruz. Burası Afrika'da hiçbir şey olmayan bir yer değil. Edirne kanunlar ve yasaların en ince detayına kadar uygulanabildiği bir şehirdir. Resmi kurumlardan inşaat izni almadan, ÇED raporu almadan 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hiçbir özel şirkete bundan sonra izin verilmeyecektir. Bu bir kötü örnek olsun."

Yaşanan olaydan zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Geçmiş, "İl Genel Meclisi araştırma komisyonuyla tespitler yapacağız, rapor hazırlayacağız. Yetkililerin olaylar olmadan önce konuya müdahil olmaları gerekiyor" dedi.

Geçmiş, komisyonun olayın takipçisi olacağını kaydetti.

Toplantıda Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) Birim Koordinatörü Mutlu Kılıç ve Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahar Manav, kentte uygulanması planlanan projelere ilişkin sunum yaptı.