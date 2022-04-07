Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 9 kişi sobadan zehirlendi
Eskişehir'de konakladıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tepebaşı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde mevsimlik işçi çadırlarında kalan Hülya Ö. ile çocukları Nurperi, Yusuf, Gülseren, Hazal, Bahar, Resul, Birgül ve Songül Ö. rahatsızlandı.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen anne ile çocukları, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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