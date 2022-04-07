Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüs ara sokağı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Kırklareli'de ara sokakta içinde sürücüsünün bulunduğu park halindeki araca çarparak önünde sürükleyen yolcu otobüsü daha sonra bir minibüse de çarparak yoluna devam etti. Kazada 2 kişi yaralandı.
Vize ilçesinde sürücülüğünü A.Y.’nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra içinde S.E.’nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi. Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.’ye çarptı. Otomobilden sonra bir de minibüse çarpan yolcu otobüsü durmadan yoluna devam etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Yaralı S.E. ve S.N.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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