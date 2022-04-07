Vize ilçesinde sürücülüğünü A.Y.’nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra içinde S.E.’nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi. Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.’ye çarptı. Otomobilden sonra bir de minibüse çarpan yolcu otobüsü durmadan yoluna devam etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Yaralı S.E. ve S.N.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.