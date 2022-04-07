Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan el bombası ekiplerce imha edildi.
Eşme Mahallesi'nde bahçe temizliği yapan H.Ç, metal kutu içerisinde el bombasına benzeyen cisim bulması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince yapılan incelemede, cismin el bombası olduğu tespit edildi.
Meskun mahal dışında güvenli bölgeye taşınan bomba, PAMİT ekiplerince imha edildi.
Etiketler: Sakarya
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